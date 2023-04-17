Kadir Gecesi mesajları yeni resimli 2023, kısa ve öz Kadir Gecesi hadisli sözleri

Bugün Ramazan ayının 27. gecesi yani bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde yapılan sevapların Allah katındaki yeri çok farklı. Bu gündüzü oruçla, gecesi ibadetle geçirilecek Kadir Gecesi için en güzel resimli Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Bu kutsal gecenin sabahına eşinizi, dostunuzu mutlu ederek, onların dualarında yer alarak başlamanız için resimli, kısa ve öz, hadiski Kadir Gecesi mesajlarına mutlaka bakın...