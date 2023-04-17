Kadir Gecesi mesajları yeni resimli 2023, kısa ve öz Kadir Gecesi hadisli sözleri
Bugün 11 aydan daha hayırlı bir gece Kadir Gecesi. Allah'ın meleklerinin yer yüzüne indiği, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı mağfireti bol gece! Kadir Gecesine özel resimli, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Tüm sosyal platformlardan eşinize, dostunuza, ailenize ve kurumsal iş arkadaşlarınıza yollayacağınız Kadir Gecesi mesajları...
Bugün Ramazan ayının 27. gecesi yani bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde yapılan sevapların Allah katındaki yeri çok farklı. Bu gündüzü oruçla, gecesi ibadetle geçirilecek Kadir Gecesi için en güzel resimli Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Bu kutsal gecenin sabahına eşinizi, dostunuzu mutlu ederek, onların dualarında yer alarak başlamanız için resimli, kısa ve öz, hadiski Kadir Gecesi mesajlarına mutlaka bakın...
Kadir Gecesi'ne özel en güzel resimli kısa Kadir Gecesi mesajları, kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik ve kutlama sözleri sayfamızda. İşte Facebook ve instagram'da paylaşacağınız Kadir gecesi sözleri
Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller
Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.