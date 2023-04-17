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Sipariş verip çağırdıkları kuryeyi vurdular

Sipariş verip çağırdıkları kuryeyi vurdular

Kocaeli’de 4 kişi restorandan verdikleri siparişi getiren motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 222. sokakta 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Sonrasında sokak üzerinde motokurye olarak çalışan Ö.S.’nin gelmesini bekledi. Motokuryenin geldiği esnada şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ö.S. yere yığılırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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