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Diyarbakır'da depremden kaçtı Bodrum’da feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da depremden kaçtı Bodrum’da feci şekilde can verdi

Depremzede olarak Diyarbakır’dan Bodrum’a gelen Seyfettin Özdemir (34) caddenin karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Akşam saatlerinde Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki Orhan Yurttaş hakimiyetindeki otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir (34) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.  Seyfettin Özdemir’in Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’da yakalandığı ve daha sonra depremzede olarak Bodrum’a geldiği öğrenildi. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yurttaş gözaltına alındı.

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