CHP'li Teoman Sancar kaset skandalıyla ilgili konuştu şok oldum şantajcıya inanıp beni harcadılar

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalıyla ilgili CHP yönetimini eleştirerek, "Şantajcıya inanıp beni harcadılar" dedi.

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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan yeni kaset skandalıyla ilgili olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli polis memuru M.B.A. gözaltına alındı. M.B.A.'nın şantaj olayını Denizli Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı olan ve operasyon kapsamında Denizli'de gözaltına alınan kayınbiraderi Fatih S. ile planladıkları ileri sürüldü. 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha aranıyor.

Sancar’ın kamera ve ses sistemi kurulan eve çağırıldığı, milletvekili eve geldikten sonra alkol alınıp bu arada uygunsuz görüntülerinin çekildiği ortaya çıkmıştı.

Kaset şantajıyla karşı karşıya kalan ve istifaya zorlanan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinin kendisine sahip çıkmadığını, kendisine söz hakkı bile tanımadıklarını belirterek yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne anlattı:

"Pandemi nedeniyle mekanlar kapalıydı. Bir kaç arkadaşımla birlikte bir ortamda alkol aldık.

"Daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü görüşmek istediğini söyledi. Mekanlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuya kalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı.

Elinde bir takım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan bir kaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığını emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler bir kaç hafta daha sürdü"

"Şantajcıya inanıp partim beni harcadı"

Şantajcıların kendisinden istediğini alamayınca genel merkeze giderek CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile görüştüklerini söyleyen Sancar şöyle devam etti:

"Bir süre sonra genel merkezden arandım. Ankara'ya genel merkeze çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç vardı odada. Seyit Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler.

Şok oldum. Beni değil şantajcıları savundular. İstifa etmem için boş kağıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer ? Nasıl Genel Başkan Yardımcısı bunları odasına kabul eder anlamış değilim"