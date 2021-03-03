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Bursa'da yoldan geçerken fark etti! Babasını o halde görünce şoka girdi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da otomobilin çarptığı yaşlı adamın ilk tedavisini yoldan geçerken gördüğü oğlu yaptı. Babası yerde gören oğlu şoka girdi.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki tarafında da alt geçit bulunan yolun karşısına ana yoldan geçmek isteyen 85 yaşındaki Göner S.'ye, M.Ö. idaresindeki 26 E7196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinden motoruyla geçmekte olan oğlu ve otomobil sürücüsü yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucunda kolu kırılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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