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Almanya'da terör örgütü PKK genç kızı kandırdı ailesini de tehdit etti

Anadolu Ajansı

ALMANYA'da yaşayan bir ailenin genç kızları, terör örgütü PKK tarafından kandırıldı. Arkadaşlarıyla buluşma bahanesiyle evden çıkan genç kız bir daha geri dönmedi. Aile kızlarının örgüte katılmasından sorumlu tuttuğu derneğe gitti ancak tehditlerle karşılaştı.

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan Neşe O. (23) PKK tarafından kandırıldı. Erkek arkadaşı aracılığıyla Köln şehrinde bulunan ‘Malada Kurda’ isimli dernekle tanışan Neşe O. yaklaşık 2 ay önce arkadaşları ile buluşma bahanesi ile evden çıktı.

Karşılarına PKK çıktı
Ailesi 5 Ocak’tan bu yana kızlarından haber alamadı. Kızlarını aramaya koyulan ailenin karşısına terör örgütü PKK çıktı. Terör yandaşlarının uğrak yeri olan Mala Kurda isimli derneğe giderek kızlarının akıbeti hakkında bilgi almak istedi.

Dernekteki PKK yandaşları aileyi tehdit ederek, kızlarını bir daha aramamalarını söyledi. Neşe O.’nun ailesi, Almanya’daki yetkili mercilere başvurdu.

"Kırsal alana götürüldü"
Dernek daha sonra aile ile iletişime geçerek, kızlarının kendilerine gösterileceğini söyledi. Fakat herhangi bir gelişme olmadı. 1 Mart’ta aile yeniden derneğe gitti. Bu kez terör yandaşları, aileyi binadan içeri bile almadı. Terör yandaşları aileye kızlarının örgütün kırsal alanına götürüldüğünü söyledi.

"Lütfen yardım edin"
Kızının kandırılıp gitmesi nedeni ile anne Remziye O. ağıtlar yaktı. Anne, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: Lütfen bana yardım edin. İki aydır kızımızı bize göstermiyorlar. Köln'deki derneğe gidiyorum. Allah rızası için herkesten yardım bekliyorum." Anne kızı Neşe’ye, ‘evine dön’ çağrısında bulundu.

Terör örgütü Avrupa'da gençleri kandırıyor
Maide T.’nin kızı Nilüfer T.’nin ardından Neşe O.’nun da terör örgütü PKK tarafından kaçırılması, Almanya’da basına yansıyan ikinci olay. Berlin'de yaşayan Maide T'nin kızı Nilüfer T. de bir buçuk yıl önce PKK tarafından kaçırılmıştı.

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