İpek Hattat sevgilisi Sami Yüzer kimdir kuryeye işkence olayı nedir?

Sosyete İpek Hattat'ın kuryeye işkence olayı ile çalkalanıyor. İddiaya göre İpek Hattat tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini eve hapsetti ve işkence yaptı. Peki kimdir İpek Hattat, kaç yaşında, hangi şirketin sahibi? İpek Hattat'ın sevgilisi Sami Yüzer kimdir?

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Daha önce komşuları tarafından da sık sık şikayet edilen sicili kabarık sosyetik isim Hattat Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat işkence iddiası ile yine gündeme geldi. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan iddiaya göre İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini sevgilisi ile birlikte evinde alı koydu ve işkence yaptı. Peki kimdir İpek Hattat, sevgilisi kim?

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddia edildi.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.'nin önce telefonunu kırdılar, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar. Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi.

Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı.

Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı.

Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.