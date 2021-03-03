Trabzon'da kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ettiği iddia edildi

TRABZON'da görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı odasında baygın halde bulundu. İncelemeler sonrası iddiaya göre profesör, serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs etti. Doktorun beyin ölümü gerçekleşirken polis soruşturmayı sürdürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, önceki gün yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekildi. Bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtıran Mataracı'ya ardından serum taktırdı.

Odasında dinlendiği düşünülen Prof. Dr. İlker Mataracı’yı bir süre sonra telefonla ulaşılamayınca odasına gidildi. Kapıyı çalan hastane personeli kendisinden cevap alamayınca bu defa güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Güvenlik görevlileri de kapıyı kırarak içeri girince Mataracı’yı baygın halde buldu.

Bitkisel hayatta

Daha sonra odasında ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı dün akşam saatlerinde bitkisel hayata girdi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtildi

Öte yandan Mataracı’nın serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis olayla ilgili hastane çalışanlarının ifadesine başvururken, evli ve 2 çocuk babası doktorun bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.