Abdulhamit Gül'den çarpıcı açıklamalar: İki yılın altındaki cezalarda tutuklama olmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Gül, "İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hakime takdir verilebilir, bu konunun muhatabı Meclis." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Gül, "Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek." diye konuştu.

Yeni anayasa için toplumun her kesiminden görüşler alınarak bir plan oluşturulduğunu söyleyen Adalet Bakanı Gül, "Anayasa uzlaşmayı gerektiren temel bir belge" ifadelerini kullandı.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anayasayı gelin kabul edilen demiyoruz"

(İnsan Hakları Eylem Planı) AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı. Anayasa uzlaşmayı gerektiren temel bir belge. 83 milyon desin ki benim burada bir tuzum var. Şu anayasayı gelin kabul edin demiyoruz. Tüm siyasi partiler olarak önerilerinizi getirin. Türkiye ayıbından kurtulsun. Darbecilerin değil milletin seçtiği siyasi partilerin yaptığı bir anayasa olsun.

Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi?

Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum.

"Vatandaşlarımız tarafından hissedilecek"

İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim. Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek.

"İki yıl içinde tamamlanmış olacak"

İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak. İnsan Hakları Eylem Planı sadece mahkemelere, hakim ve savcılara değil, her alanla ilgili kamuya verilen bir hatırlatma. 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir.

İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hakime takdir verilebilir, bu konunun muhatabı Meclis.

Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik

Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak.

Vize muafiyeti

Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştır. AB, samimi şekilde sürece katkı sağlarsa olumlu neticeler alabileceğimizi düşünüyoruz.