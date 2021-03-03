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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan teneffüste oynayan öğrencilerle ilgili paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan ilkokullarda, teneffüslerde öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde temassız oyunlar oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Selçuk, Twitter hesabından, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda teneffüslerde çocukların nasıl vakit geçirdiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?" diye merakta olan ilkokul velilerine bilgi veren Selçuk, "Okullarımızda, öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... Gününüz aydın olsun..." ifadesini kullandı. 

Paylaşımda, okul bahçesinde oyun oynayan çocukların fotoğrafı da yer aldı.

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