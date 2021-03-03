Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

son dakika haberi... Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendi. Saldırının Rus yapımı katyuşa füzesiyle yapıldığı belirtildi.

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ABD'nin, Irak El Anbar'da bulunan askeri üssü Ayn El-Esed'e 10 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında üs içinde askerlerin bulunduğu gelen bilgiler arasında. Roketli saldırıyı şimdiye kadar üstlenen çıkmadı.

Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.