Tunç Soyer'in eşi Neptin Soyer kimdir aslen nereli? Tunç Soyer çocukları

İZMİR Belediye Başkanı olan Tunç Soyer kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve eşi Neptün Soyer kimdir soruları merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan Tunç Soyer 1959 doğumlu. Hukuk fakültesini derece ile bitiren Tunç Soyer'in asıl mesleği avukatlık. Tunç Soyer'in eşi ise Neptün Soyer çiftin iki kız çocuğu var.

Abone ol

İZMİR Belediye Başkanı olan Tunç Soyer uzun süre siyasetin içinde olan başarılı isimlerden birisi. Asıl mesleği avukatlık olan Tunç Soyer aslen Ankaralı ve 1959 doğumlu. 1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe de çalışan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'dir. Çiftin 2 kızı vardır. Peki Tunç Soyer kimdir daha yakından hayatını tanıyalım..

Tunç Soyer kimdir: itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Tunç Soyer'in eşi ise Neptün Soyer çiftin iki kız çocuğu var.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.