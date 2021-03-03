Ahmet Takan'dan çok konuşulacak sözler! Mansur Yavaş, CHP'den ayrılıyor mu?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Korkusuz yazarı Takan, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Merkezi’nde görev yapan eski ANAR Başkanı İbrahim Uslu’nun açıklamalarını değerlendirdi.

Mansur Yavaş CHP'den kopuyor mu?

İbrahim Uslu’nun sözleri sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP'den ayrılabileceği sinyalini aldığını söyleyen Ahmet Takan, şunları yazdı:

"Uslu, seçmenin değişen eğilimlerini analiz ederken, CHP’nin sağcılaşmaması gerektiğini söylemiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da çok yakın durduğunu bildiğimden kafamdan “Acaba Uslu, Yavaş’ın, yavaş yavaş CHP’den kopacağı sinyalini mi veriyor?” diye dehşet soruları geçti!.."

İşte, Ahmet Takan'ın dikkat çeken o yazısı;

"Araştırma şirketi ANAR, bir zamanlar AKP siyasetinin en önemli aparatlarının başında gelirdi. Bu şirket sadece yaptığı araştırmalarla değil akıl hocalığı ile de AKP siyaseti üzerinde etkin bir rol oynardı. Dün, haber sitesi Gerçek Gündem’de eski ANAR Başkanı İbrahim Uslu’nun bazı değerlendirmelerine göz attım. Bir zamanların has AKP’lisi İbrahim Uslu şimdilerde kendi deyimiyle, “CHP Genel Merkezi’ne profesyonel danışmanlık hizmetleri veriyor”. Uslu, seçmenin değişen eğilimlerini analiz ederken, CHP’nin sağcılaşmaması gerektiğini söylemiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da çok yakın durduğunu bildiğimden kafamdan “Acaba Uslu, Yavaş’ın, yavaş yavaş CHP’den kopacağı sinyalini mi veriyor?” diye dehşet soruları geçti!..

Gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalına, İbrahim Uslu’nun söylediklerinden alıntı yapılan haberin detaylarını merak ederseniz, Gerçek Gündem haber sitesine bir göz atıverin… Bana sanki, İbrahim Uslu, CHP’deki 10 Aralık hareketinin sözcülüğüne soyunmuş gibi geldi. Buradan, İbrahim Uslu’ya sorular yöneltmek isterim;

-CHP kulislerinde bir süredir seslendirilen ve 10 Aralıkçıların isteği olarak dillendirilen ”CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Murat Karayalçın olsun” formülüne nasıl bakıyorsunuz?..

– Murat Karayalçın veya herhangi bir solcu adayla, Tayyip Erdoğan karşısında 50 artı 1’i bulunabilinir mi ?.. Bu konuda yaptığınız anket çalışmaları var mı?.."