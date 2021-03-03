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İzmir'de rüyasını filme çekti! 3 ödülün sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de gördüğü rüyadan etkilenerek kısa film çeken Sertaç Koyuncu, 3 ödülün sahibi oldu.

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Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu’nun senaryosunu yazıp yönettiği 'Boğulmanın Adabı' isimli kısa filmi, uluslararası ve ulusal çok sayıda festivale kabul edilip birçok başarıya imza attı. Filmiyle festival yolculuğuna başlamadan önce Cannes Film Festivali’nin Kısa Film Köşesi bölümüne de kabul edilen Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu, burada sektör profesyonellerinin görüşleri eşliğinde atölyelere katılıp, filmin festival stratejisini oluşturdu. Uluslararası prömiyerini Amerika Birleşik Devletleri Alexandria’da gerçekleştirilen film, toplam bir yıllık süreçte Fransa’dan İtalya’ya, Belçika’dan İspanya’ya kadar 10 farklı ülkenin önemli film festivallerinde resmi uluslararası seçkilere kabul edildi.

Film, toplam 16 festivalde yer alırken bunlardan 5’inde en iyi uluslararası film dahil olmak üzere pek çok ödüle aday gösterildi. Boğulmanın Adabı, geçen yılki Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin Giovanni Scognamillo anısına düzenlediği 7. Gio Ödülleri kapsamında Kısa Film Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Kısa film, son olarak 120 ülkeden 3 bin 304 filmin başvurduğu 7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında 8 dalda ödüle aday gösterilirken bunlardan En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt ödüllerinin sahibi olmayı başardı.


Rüyasından etkilendi
Filmiyle 3 ödül kazanan Sertaç Koyuncu, gördüğü bir rüyadan etkilenerek senaryosunu kaleme aldığı 30 katlı bir apartmanın asansöründe geçen filminin özetini ise, “Bir sabah 30 katlı bir apartmandaki yedi apartman sakini, farklı sebeplerle dört kişilik tek bir asansöre doluşur. Apartman yöneticisi hakkında şikayetlerde bulundukları sırada asansör arızalanır. Kabindeki tansiyon giderek yükselecektir” diyerek anlattı.

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