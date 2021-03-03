BIST 1.539
DOLAR 7,33
EURO 8,86
ALTIN 407,77
HABER /  YEREL

Kocaeli'de sesi duyan polise haber verdi! 25 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde 25 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Abone ol

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı evden gelen silah sesi sonrasında vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, 25 yaşındaki S.K. isimli genci silahla vurulmuş halde bulundu.

Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen S.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dizilerden Erzurum'daki öğretmene teklif yağıyor! Yaptıkları ağızları açık bıraktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Levent Tüzemen hastalığı nedir ne oldu son durumu haberi geldi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
YPG/PKK Fransız vekillerin mülteci kampına gitmesine engel oldu
Libya'da Hafter güçleri babasını alıkoydu! Hırkasını koklayarak hasret gideriyor
Türk mucit Uğur Şahin'in aşılarında sevindiren gelişme! Tek dozu yetti
Sergen Yalçın'dan Aboubakar'ın tepkisine dikkat çeken yanıt
Yeni normalleşme süreci! Kontrolü kaybedene yasaklar geri gelecek
Evde bakım maaşları 2021 mart ayında ne zaman yatacak?
Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü 58 bin 504 adet araç satışı
Bursa'da boş yolda çukura düşen sürücü "Size saygı duyuyorum" diyerek polise direndi
Yorumlar