Kilis'te korkunç ölüm! 78 yaşındaki adamın evine giden yakınları şok oldu
KİLİS'de yalnız yaşayan 78 yaşındaki Selahattin Polat darp edilerek öldürülmüş halde evinde bulundu.Abone ol
Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan (78), haber alamayan yakınları yaşlı adamın evine gittiğinde cesediyle karşılaştı. Darp edilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat’ın cesedi otopsi için Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırılırken, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Faili meçhul olay bırakmayan JASAT’ın kısa sürede bu cinayeti aydınlatması bekleniyor.
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