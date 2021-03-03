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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından kademeli normalleşme kararlarını açıkladı.

Türkiye genelinde iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırıldı.

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