Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reform paketinin 'kırmızı çizgileri'

Ekonomi yönetiminin uzun süredir tüm kesimlerle sürdürdüğü ekonomik reform paketi önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’de kamuoyuna duyurulacak.

Abone ol

Pakette, tüm kesimlerden gelen öneriler, talepler, şikâyetler değerlendirilerek öncelikler ve acil olanlar kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak belirlenirken paketin kırmızı çizgileri ise enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması, doğrudan yatırımların daha cazip hale getirilmesi, mali disiplinin tavizsiz uygulanması, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, katılım finans sistemine ağırlık verilmesi ve kamuda harcamaların kontrol edilmesi olacak.

Ekonomik reform paketiyle üretimde yapısal dönüşümün teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması da planlanıyor.

Kapsayıcı adımlar atılacak

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan imzalı kulis haberine göre, bütçe açığının azaltılması için tedbirlerin yer alacağı reform paketinde yeni hükûmet sistemine uygun şekilde yatırımların cazip hale getirilmesi, yatırım iştahının arttırılması, iş dünyasının sürekli şikayet ettiği bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, yatırım mevzuatının sadeleştirilmesi ve finansmana erişim imkanlarının artırılmasına dönük başlıklar bulunuyor. Bu çerçevede, yatırım sırasındaki izin süreçlerinin kısaltılması ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dönük kapsayıcı adımlar atılacak.