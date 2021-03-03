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Muş'ta muayene sırasında ortaya çıktı! Midesinden çıkanlar şok etti

İhlas Haber Ajansı

MUŞ'ta emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda, yakalanan kişinin muayenesi sırasında mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde sakladığı ortaya çıkıtı.

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Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Kentte yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağı yönünde istihbarı bilgi alan narkotik polisi, şüphelinin kaldığı otel odasına operasyon düzenledi.

Odada yapılan aramalarda 9 kapsül halinde 195 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıs beden muayenesi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü. Beden röntgeni çekilen şahsın muayenesinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimlerin olduğu tespit edildi. 3 gün boyunca hastanede yatışı yapılan şahıstan tıbbi müdahale ile 45 kapsül halinde ağırlığı 305 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Şüpheli tutuklandı
Toplamda şahsın mide ve bağırsakları ile otel odasında yapılan aramalarda 54 kapsül halinde daralı ağırlığı 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

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