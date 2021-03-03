Erzurum'daki öğretmene dizilerden teklif yağıyor! Yaptıkları ağızları açık bıraktı

Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü Ayşe Melek Okuyucu, 10'u milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu kez atlı okçuluğa ilgi duymaya başladı.