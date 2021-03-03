Erzurum'daki öğretmene dizilerden teklif yağıyor! Yaptıkları ağızları açık bıraktı
ERZURUM'da 21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan 39 yaşındaki Ayşe Melek Okuyucu'nun yaptıkları görenleri hayrete düşürdü. Okuyucu'ya birçok dizi ve filmden teklif geldi.
Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü Ayşe Melek Okuyucu, 10'u milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu kez atlı okçuluğa ilgi duymaya başladı.
Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile 6 yıldır uğraşan Okuyucu, 4 sene önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100'ün üzerinde sporcunun bulunduğu kulüpte erkeklere ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor.
Atatürk Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Atçılık ve At Bölümü son sınıf öğrencisi Okuyucu, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Okçuluk takımlarını çalıştırıyor.
Hayali olan, Türkiye'nin ilk kadın Atlı Okçuluk Takımı'nı da kuran Okuyucu'nun 10 parmağında 10 marifet bulunuyor.