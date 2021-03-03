Caner Erkin kadro dışı, Ozan Tufan direkten döndü! İşte kararın gerekçesi

Caner Erkin'in kadro dışı kalması Göztepe maçı sonrası başladı, Erol Bulut'un kararını Ali Koç onayladı, Emre Belözoğlu açıkladı. Ozan Tufan'ı kurtaran ise sezon sonu planıydı.

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Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada, kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Erol Bulut, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti. Ali Koç da detaylardı çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, "Bunu yapmak zorundayız" diyerek Caner'e bildirdi.

Ozan Tufan direkten döndü

Fanatik'in haberine göre; Ozan topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi. Trabzon maçı kazanılmasaydı radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine para cezası kesilecekti.

Kararın gerekçesi ortaya çıktı

Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek. Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurculamaması için, "Kadro dışı" ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.

Tek başına çalışmaya devam edecek

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin'le ilgili karar verildi. Deneyimli futbolcu hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılacak görüşmenin ardından Caner Erkin'le ilgili karar verilecek.