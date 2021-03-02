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Ankara'da kamyondan fırlayan lastik can alıyordu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisi, seyir halindeki kamyondan fırlayarak üzerine doğru gelen lastikten koşarak son anda kurtuldu.

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ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki İskitler bölgesinde meydana gelen olayda; seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ilerledi. Bu sırada yakıt doldurduğu otomobilin camını temizleyen pompa görevlisi, lastiğin üzerine geldiğini fark edince koşarak kaçtı. Lastik, istasyona çarparak durdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ölen ve yaralanan olmadı.

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