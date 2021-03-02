Prof. Dr. Uğur Şahin'den endişelendiren koronavirüs açıklaması

Dünya çapında ilk onaylanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, CNN International'a konuştu. Aşı çalışmalarında gelinen son noktayı ve salgınla mücadeleyi değerlendirdi.

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Dünya çapında ilk onaylanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı çalışmalarında gelinen son noktayı ve salgınla mücadeleyi değerlendirirken, "İlk endişemiz İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe" dedi.

"Sizce tek doz stratejisi ile en kısa sürede herkesi aşılamak ne kadar mümkün? Ya da en azından birinci doz ile ikinci doz arasındaki süreyi esnetmek? Bu mümkün mü?" sorusuna da cevap veren Şahin, "Eh işte... Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız" şeklinde konuştu.