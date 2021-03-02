BIST 1.529
DOLAR 7,36
EURO 8,90
ALTIN 410,65
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron’un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti. Fransa’nın korona virüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.

Türkiye-Fransa iş birliğinde çok ciddi potansiyel var
Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz.” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Ankara'da kamuya 4 farklı mesai saati
Alman basını Türk SİHA'larını övdü: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türk Savunma Sanayi için ambargo vurgusu
Türkiye'nin konuştuğu Afyonkarahisar'daki çiğ köfte saldırısında yeni gelişme
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Mart 2021)
CHP'den istifa eden Sancar'a şantaj iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı'na ilk yorum
Yorumlar 6 yorum