Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı Atiba Hutchinson'un golüyle 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kara Kartal, bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise haftayı 31 puanla kapattı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken; 58. dakikada sahne alan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kartal, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacakken; Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.

38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

58. dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Atiba Hutchinson dar açıdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

60. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre çalımlarla ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda Karim Hafez son anda topa ayak koydu ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

86. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Utku gole izin vermedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 0 - 1 :Beşiktaş

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan (Dk. 74 Fofana), Tetteh

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, De Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 74 Gökhan Töre), Necip Uysal (Dk. 46 Mensah), Aboubakar (Dk. 85 Nkoudou), Larin

Gol: Dk. 58 Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Tetteh, Dk. 68 Chebake (Yeni Malatyaspor)