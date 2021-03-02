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Hollanda'da 300 yıl önce şifreli katlanmış mektubun gizemi çözüldü

Demirören Haber Ajansı

Hollanda’nın Lahey kentinde harf tekniği ile şifrelenerek katlanan mektubun gizemi X-ışını tarayıcısı yöntemiyle 300 yıl sonra çözüldü. 

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Hollanda'nın Lahey kentinde keşfedilen şifreli mektubun yer aldığı sandık heyecan yarattı. Lahey'deki uzmanlar 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen ve 577 adet şifreli mektubun yer aldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti.

Sandıktan bir adet şifreli mektubu seçen uzmanlar, mektuba zarar vermeden şifreyi çözmek için özel yazılım kullandı. Uzmanlar, 300 yıl aradan sonra ilk kez açmayı başardıkları mektupların 'harf kilitleme tekniği' ile katlandığını ortaya çıkardı. 

X-ışını tarayıcı kullanıldı

Uzmanlar, X-ışını tarayıcı ve yazılım tekniği kullanarak 31 Temmuz 1697 tarihli şifreli katlanmış mektubun içeriğini fiziki olarak açmadan içindeki gizemi çözdü. Mektubun içeriğinde; Jacques Sennacques adlı bir kişinin Daniel Le Pers'in ölüm raporunun bir kopyasını Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni Pierre Le Pers'e gönderdiği ortaya çıktı.

Mektuptaki içerik ölüm raporu çıktı

Mektup dolu sandığın Simon de Brienne adında bir posta müdürü ve postası eşi Marie Germain'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki Museum voor Communicatie tarafından satın alındığı belirtildi. Araştırmacılar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü" dedi.

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