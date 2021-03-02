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Gaziantep'te gencin unutkanlığı hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 18 yaşındaki İsmail Öztürk, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak can verdi.

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Oğuzeli'ni bağlı Keçiksuyu Mahallesinde yaşayan İsmail Öztürk, budama yapmak üzere bahçeye gitti. Öztürk, kullandığı plakası öğrenilemeyen traktörü bahçede park etti. Ancak, bir süre sonra el frenini çekmeyi unuttuğu traktör hareket ederek İsmail Öztürk'e çarptı. Traktörün altında kalan Öztürk, yaralandı.

Yan bahçelerde çalışan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İsmail Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Öztürk’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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