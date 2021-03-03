Öğrenciyken başladı hobisi işe çevirdi! Salgında Burdur'a sipariş yağıyor

Erhan Işık, “Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans yapıyorum. Öğrencilik yıllarımda yani bundan 6 yıl önce kullanmış olduğum klasik bir aracım, vosvosum vardı. Hobi olarak bir karavan yapmak istedim. Ve küçük bir karavan tasarladım ona. " dedi.