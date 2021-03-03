Öğrenciyken başladı hobisi işe çevirdi! Salgında Burdur'a sipariş yağıyor
BURDUR'da 26 yaşındaki Erhan Işık, 6 yıl önce başladığı hobisi işe çevirdi. Salgınla birlikte taleplerin arttığını belirten Işık, siparişlere yetişemiyor.
Burdur’da arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan 26 yaşındaki Erhan Işık, 6 yıl önce üniversite okurken hobi olarak karavan yapmaya başladı. 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı mini karavanı kullandığı aracın arkasına takarak Türkiye turu yapan Erhan Işık, yaklaşık 70 il gezdi.
Gezdiği yerlerde yaptığı karavan beğenilince işi daha da büyütmek isteyen Işık, Burdur’da açtığı 250 metrekarelik iş yerinde karavan yapımına başladı.
Daha büyük bir üretim yeri açarak yurt dışına satış yapmayı planladığını ifade eden Erhan Işık, Kanada ve Almanya’dan birkaç kişi ile görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.
Erhan Işık, “Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans yapıyorum. Öğrencilik yıllarımda yani bundan 6 yıl önce kullanmış olduğum klasik bir aracım, vosvosum vardı. Hobi olarak bir karavan yapmak istedim. Ve küçük bir karavan tasarladım ona. " dedi.