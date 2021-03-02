Sabri Sarıoğlu'ndan Sumudica'nın açıklamalarına sert eleştiri

Sabri Sarıoğlu, Çaykur Rizespor'un başına geçtikten sonra henüz galibiyeti tadamayan teknik direktör Marius Sumudica'nın 'Mourinho gelse, yine başarılı olacağını düşünmüyorum' ifadelerini eleştirdi.

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Eski Galatasaraylı ve milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, şu sıralar yayıncı kuruluşta yorum yapıyor. Sarıoğlu, Süper Lig'in ünlü teknik patronunu sert biçimde eleştirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Sumudica, Sivasspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada şöyle demişti: Tomas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Sumudica… Bunların hiçbiri iyi hoca değil. Takıma hangi hocanın gelmesi lazım? Ben bütün hocalık yeteneklerimi takım üstünde uyguladım. Kayserispor’da, Gaziantep’te başarılı olduğumu düşünüyorum ama burada yapamadım. Rizespor’a yarın Mourinho gelse, yine başarılı olacağını düşünmüyorum.

"Elimde joystick yok, kontrol edemiyorum: Benim elimden gelen bu kadar! Daha fazla bir şey yapamam. Tüm yeteneklerimi uyguladım. Oyuncular, yönetim, taraftar mutlu değilse kontratımızı oturur, konuşur, anlaşırız. Bu takıma hangi hoca gelsin? 80 dakika 11’e 10 oynadık. 1 tane şut çekemedik. Elimde joystick yok, kontrol edemiyorum"

Sabri: Bunu tasvip etmiyorum

Sabri Sarıoğlu, Rumen teknik adamın açıklamalarını yorumladı: "Sumudica'nın maç sonu röportajına bakın, bir de Mehmet Altıparmak'ın. Sumudica oyuncuları suçladı. Bunu tasvip etmiyorum. 'Mourinho gelse yapamaz' dersen oyuncular sana ne kadar güvenir? Hocalık zor iş. Ben de bir hoca adayıyım. Herkesi düşünmelisiniz"

Daha önce de eleştirmişti

Sabri Sarıoğlu, daha önce de Gaziantep FK'yı çalıştırırken Rumen teknik adamın oyuncularına sarf ettiği "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonus kaybettiniz" şeklindeki sözlerini, "Sumudica'nın antrenmanda oyunculara karşı yaptığı konuşmayı gereksiz buluyorum" diyerek eleştirmişti.