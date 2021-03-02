AK Parti'den "HDP'nin kapatılması" açıklaması: Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız

"HDP'nin kapatılması" tartışmaları devam ederken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır." diyen Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız." açıklaması yaptı.

Abone ol

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. Partisinin grup toplantısında gelişmeyi değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıtay'ın terör örgütü ile ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası AK Parti'nin ne diyeceği merak konusu olurken Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "HDP'nin kapatılması" çağrısına olumsuz karşılık vererek seçim sandığını işaret etti.

"Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır"

AK Partili Özkan'ın açıklamaları şöyle: Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir.

"Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır"

Millet alın terini Kandil'e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır.