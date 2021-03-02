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Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin'le ilgili karar verildi. Deneyimli futbolcu hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılacak görüşmenin ardından Caner Erkin'le ilgili karar verilecek.

Fenerbahçe'de Caner Erkin dışında 7-8 oyuncuya yönetim tarafından para cezası uygulandı.

Sezon başında sarı-lacivertli ekibe geri dönen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maça çıktı ve 7 asist yaptı.

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