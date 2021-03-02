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Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü

Demirören Haber Ajansı

BAĞCILAR'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü.

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Saat 14.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Kurye çukura düştü
Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu. 

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