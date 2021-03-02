İtalya'da çarpıcı araştırma: Covid-19 aşısının etkisi kilolu insanlarda düşüyor

İTALYA'da araştırmacılar, aşırı kilo ile antikor seviyeleri arasındaki ilişkiyi ele aldı. Çalışmada, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan kişilerde gelişen antikor oranının, diğer kişilere göre yarı yarıya düştüğü ispatlandı.

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Koronavirüs dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için umutlar aşılara bağlanmış durumda. Ancak aşılarla ilgili soru işaretleri de gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Eşit dağıtılması, üretim kapasitelerindeki yetersizlik, mutasyona karşı gibi etkili olup olmaması gibi tartışmalara şimdilerde ‘kilo’ konusu da eklendi.

BioNTech aşısı olanlar incelendi

Aşıların yaş gruplarında farklı etki edebileceği ihtimali araştırılırken, kilo değişiminin de aşının etkinliğinde rol oynayabileceği belirtiliyor. İtalya’da National Cancer Institute Regina Elena uzmanları Pfizer/BioNTech aşısı için bu durumu mercek altına aldı.

Yarı yarıya azalıyor: İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre, çalışmada 248 sağlık çalışanı yer aldı. İkinci doz aşı olduktan yedi gün sonra sağlık çalışanlarının antikor seviyeleri değerlendirildi. Vücut kitle endeksi (BMI) 30’un üzerinde olan kişilerde gelişen antikor seviyesi, diğer kişilere oranla yarı yarıya daha az olarak tespit edildi.

Üçüncü doz ihtimali

Henüz ön sonuçları yayınlanan çalışmayı yorumlayan uzmanlar, “Obezitenin Covid-19 hastalarının ölüm riskleri arasında yer almasından bu yana, aşılamada bu gruba yönelik etkin bir plan zorunluluk haline geldi. Takip eden süreçte daha kapsamlı ihtiyaç olsa da, elimizdeki veriler obeziteyle mücadele eden kişilere ekstra bir üçüncü doz vurulması gibi çözümler sunabilir” ifadelerini kullandı.

Vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır?

Vücut kitle endeksi, kişinin kilosunun boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde edilir. Çıkan sonuca göre oluşan durum ise şu şekilde değerlendirilir:

– 18.5 altında olanlar: Zayıf

– 18.5 – 24.9 arasında olanlar: Normal kilolu

– 25 – 29.9 arasında olanlar: Fazla kilolu

– 30 – 39.9 arasında olanlar: Obez

– 40’ın üzerinde olanlar: İleri derecede obez