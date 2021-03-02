36 milyon dolarlık vurgun! Türkiye'den Çin'e bakır yerine bakın ne yolladılar

Emniyet ekipleri İstanbul merkezli iki ilde faaliyet gösteren bir firmaya operasyon düzenledi. Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen firmanın milyonluk vurgunu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin'de fabrikası olan İsviçre’deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı. İki firma, bahse konu malzemenin Ambarlı Limanından Çin’in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi yönünde mutabık kaldı.



Bu esnada anlaşma bedeli olan 36 milyon doların banka yoluyla Türkiye’deki şirkete yapılması istendi. Çin’deki limana malzemelerin sevkiyatı yapıldı ancak gemilerden bakır yerine, hiçbir maddi değeri bulunmayan bakıra boyanmış kaldırım taşı gönderildiği ortaya çıktı.







13 kişinin kimliği tespit edildi

Satışı yapan ve malzeme transferine aracılık eden iki şirket hakkında şikâyette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmalar kapsamında, 13 kişinin kimliği tespit edilerek haklarında yetkili mahkemeden “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” yasağı konuldu.







Emniyetteki işlemler sürüyor

Mali Şube ekipleri, çalışmalarının devamında, dün saat 06.30 sıralarında İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da S.Ç. (36), H.K. (38), D.Ç. (37), S.Ç. (41), F.U. (43), T.G. (53), U.Ç. (36), M.K. (35), R.Ö. (52), O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.