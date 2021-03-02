Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu
Süper Lig'de Ankaragücü'ne konuk olacak olan Galatasaray'da kadro açıklandı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafile açıklandı. Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi Ankara'ya kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Ankara kafilesi:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk