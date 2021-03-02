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Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 19 adrese operasyon düzenledi.

21 şüpheliye gözaltı
Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 80 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, tabanca, 2 tüfek, 12 bin dolar, 35 bin lira ve 5 bin riyal ele geçirildi.

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