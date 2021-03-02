Instragram'dan Tiktok ve Clubhouse'a rakip özellik kullanıma girdi: Dört kişi...

Facebook’un bünyesinde bulunan sosyal medya platformu Instagram Live Rooms’u kullanıma sundu. Daha önce TikTok’tan esinlenilen Reels özelliği ile gündeme gelen Instagram yeni bir özellik kullanıcılarını şaşırttı.

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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram Live Rooms’u kullanıma sundu. Instagram Live Rooms, uygulama içerisinde aynı anda dört kişinin canlı yayın yapmasına imkan tanıyor. Instagram, konuyla ilgili paylaştığı blog yazısında, söz konusu özelliğin insanları bir "talk show veya podcast" başlatmaya veya diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapmaya teşvik edeceğini bilgisine yer verildi.



Clubhouse'a olan benzerliğiyle de dikkat çeken özellik Instagram tarafından tanıtıldı. Ancak özelliğin önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.