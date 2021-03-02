BIST 1.530
DOLAR 7,31
EURO 8,80
ALTIN 407,01
HABER /  YEREL

Bartın'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

BARTIN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Ahmet Çomak (55) yönetimindeki 81 DL 223 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tahsin Dağlı (31) yönetimindeki 74 DG 140 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet Çomak ve babası Ahmet Çomak (75), Tahsin Dağlı ve eşi Yeliz Kezban Dağlı (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Çomak ve babası Ahmet Çomak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öğrenciyken hobi olarak başladı işe çevirdi! Burdur'da salgında talep patladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Arjantin'de en eski dinozor topluluğuna ait fosiller bulundu
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Antalya'da şizofren evlat vahşetinde babadan acı sözler: Keşke ben ölseydim
Alev alev yanıyor! Manisa'da dumanlar gökyüzünü sardı
TMSF şirketlerinden 2020'de 3,4 milyar lira kar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye 128 milyar soruları
Şanlıurfa'da yasak kalkınca akın ettiler: Onca yol bu lezzet için değdi
Bu mağazada ödeme yapmak için kasa yok! Ürünü alan çıkıp gidiyor
Bursaspor Ali Akman sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
İzmir'de ölümün böylesi! Kazadan sonra aracını kontrol etmek isterken can verdi
Yorumlar