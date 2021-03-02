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Alev alev yanıyor! Manisa'da dumanlar gökyüzünü sardı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'DA plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

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Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

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