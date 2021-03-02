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Sakarya'da yol ayrımında feci kaza! Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karasu ilçesi Kurumeşe mevkiinde meydana geldi. Fatih Koç yönetimindeki 34 VOM 45 plakalı otomobil ile Osman Çakır yönetimindeki 54 UA 932 plakalı kamyonet yol ayrımında çarpıştı. Savrulan kamyonet takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Fatih Koç, kamyonet sürücüsü Osman Çakır ile Şükrüye Aydın yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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