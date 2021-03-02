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Fenerbahçe'de kesik yiyen tek isim Caner olmayacak

Fenerbahçe, bıçak sırtında çıktığı Trabzonspor maçından öz güvenle ayrıldı. Caner Erkin'le başlayan 'cesur kararlar' devam edecek.

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Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, faturanın sadece teknik direktöre kesilemeyeceği konusunda hemfikir oldu. Erol Bulut'un şikâyetleri dinlendi. Önce takımdaki 7-8 oyuncuya sert uyarı yapılıp, yaptırım uygulandı. Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Bulut'a taraftarın özlediği futbolu oynatması konusunda telkinlerde bulunuldu. Alacağı her kararda arkasında olunacağı mesajı verildi. Başkan, kadro konusunda hocasını cesaretlendirdi.

Caner hamlesi ile ilk mesaj
Caner Erkin'in İstanbul'da bırakılmasıyla takıma 'Kimse vazgeçilmez değil' mesajı verildi. Bununla birlikte futbolcularla yapılan toplantılarda 'takım olma' konusunda çaba sarf etmeleri istendi. Maç öncesi herkes tarafından eleştirilen ilk 11, karşılaşma sonunda büyük övgü ve alkış aldı. Riskli gibi gözüken Mesut-Sosa-Mert Hakan orta sahası Trabzonspor'a üstünlük kurdu.

Başka isimler de olabilir
Fenerbahçe'de bundan böyle isimler değil, mücadele eden futbolcular oynayacak. Kalan 14 maçta Caner-Ozan gibi bir anda kulübeye çekilen isimleri daha sık görebiliriz.

Mesut'a uyarı
Bu arada Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanının üzücü tarafı Mesut Özil'in performansıydı. 66. dakikada Bulut tarafından oyundan alınan tecrübeli oyuncunun, yanına giden hocasına tepki gösterdiği görüldü. Mesut'un bu noktada bir uyarı alabileceği gelen bilgiler arasında. Yönetimin 32 yaşındaki futbolcuya, "Maçın heyecanıyla anlık tepkiler vermek kamuoyunda yanlış anlaşılabilir" diyeceği öğrenildi.

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