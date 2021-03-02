Ankara'da kalkan yasaklar hangisi nereler serbest oldu yeni düzenleme

ANKARA'da hangi yasaklar kalktı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi, kafe ve restoranlar saat kaçtan kaça kadar açık araştırması Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından merak edildi. İşte Ankara'da kalkan yasakların tam listesi..

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ANKARA'da hangi yasaklar kalktı, nereler serbest oldu, hangi sınıflar okula gidecek ve kafe ve restoranlar ne zaman açılacak hakkında merak edilen tüm soruların cevabı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bu akşam değişen kısıtlamaları, kalkan yasakları ve eğitim öğretim ile ilgili alınan kararları açıkladı.

Kontrollü normalleşme sürecinde iller 100 milyon nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere vaka artış oranı, aşılama gibi çeşitli bileşenlere göre 4 gruba ayrıldı.

Düşük riskli iller mavi ile gösterilirken,

Orta riskli iller sarı,

Yüksek riskli iller turuncu,

Çok yüksek riskli iller de kırmızı ile gösterildi.

Öncelikli olarak hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde sadece pazar günü devam ediyor.

Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş,Siirt, Bitlis, Şırnak, Mardin ve Uşak'ta hafta sonu(cumartesi ve pazar) akşam 21.00'a kadar dışarı çıkabiliyorsunuz.

Hatay, Eskişehir, Aydın, Ankara, Isparta, Malatya, Adana ve Bursa ibi sarı renk ile gösterilen illerde de 21.00'a kadar cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkmak serbest.

İstanbul ve İzmir dahil turuncu ve kırmızı renkle gösterilen illerde sadece cumartesi günü akşam 21.00'a kadar dışarı çıkabiliyorsunuz, pazar günü yasak.

Yani İstanbul, Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Çanakkale, Bolu, Mersin, ArtvinKırklareli, Tekirdağ ve turuncu ile gösterilen yüksek riskli bölgelerde pazar günü sokağa çıkmanız hala yasak.

Aynı şekilde Edirne, Balıkesir, Konya, Burdur, Aksaray ve Doğu Karadeniz şeridinin büyük bir kısmı kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli iller olduğu için onlarda da pazar günü sokağa çıkmak yasak. Yine sadece cumartesi günleri akşam 21.00'a kadar sokağa çıkabilirsiniz.

Hafta içi akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar süren yasak tüm illerde haftanın 7 günü devam ediyor.

Yani hafta sonu yasaklarının kalktığı mavi ev sarı illerde olsanız dahi cumartesi ve pazar günleri dahil haftanın her günü akşam 21.00'da evde olmanız gerekiyor.

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı için uygulanan yasaklar mavi ve sarı ile gösterilen illerde kalktı.

Bunun yanı sıra turuncu ve kırmızı ile gösterilen illerde de zaman içerisinde gevşetilmeye gidilecek.

Peki ya kafeler nerelerde açılacak?

Restoran, cafe, tatlıcı ve kahveciler de mavi, sarı ve turuncu ile gösterilen illerde sabah 07.00 ile 19.00 arası hizmet verecek.

Yani Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Rize haricinde tüm illerde restoranlar akşam 19.00'a kadar açık olacak.

Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12.sınıflar tüm illerde eğitim öğretime başlayacak.

Ortaokul ve liseler mavi ve sarı illerde yüz yüze eğitime başlayacak. Turuncu ve kırmızı illerde ortaokullar tamamen kapalı kalırken liseler sadece yüz yüze sınava gidecekler.

Yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak kabul edilen turuncu ve kırmızı illerde ortaokullar hiçbir şekilde açılmıyor. Bu illerde liseler de açılmıyor, sadece sınavlar için öğrenciler okula gitmek durumunda çünkü yüz yüze sınav yapılacak.

Mavi ve sarı illerde ise ortaokullar ve liseler tamamen açılıyor.

Halı saha ve yüzme havuzları da mavi ve sarı ile gösterilen illerde sabah 09.00 ile 19.00 arasında açık. Kalan diğer illerde ise hala kapalı.

Kamu çalışma saatleri ise tüm illerde eski haline geri dönüyor.

Düğünler hala yasak ama nikah yapabilirsiniz. Mavi ve sarı illerde 100 kişiye kadar 1 saat nikah töreni yapabilirsiniz. Turuncu ve kırmızı illerde ise 50 kişiye kadar 1 saat nikah töreni yapabiliyorsunuz.

İllere göre sadece kişi sınırlaması değişiyor diyebiliriz. Yani düşük ve orta riskli illerdeyseniz maksimum 100 kişinin katıldığı bir nikah töreni yapabilirsiniz. Diğer illerde ise maksimum 50 kişi sınırı bulunmakta.

Hiçbir nikah töreni 1 saati aşamaz.