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İzmir esnafı 'şükür kavuşturana' dedi

İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamaların gevşetilmesi, esnaf tarafından sevinçle karşılanırken, bazı esnaflar ise sevinçlerini dükkanlarının önündeki tabelalara “şükür kavuşturana” yazarak mizahi bir dille anlattı.

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Yaklaşık 3,5 ay önce Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında kapanan restoran ve kafeler, dün akşam gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile bugün sınırlı da olsa açılmaya başladı.

Sabah saatlerinde temizlik ve dezenfekte işlemlerine başlayan işletmeler, gerekli önlemleri alarak işletmelerini açmaya hazırlanıyor.
3,5 aydır dükkanlarının kapalı olduğunu ve bu süreçte çalışmayı özlediğini söyleyen Gökhan Tufan, “Dün akşam gelen kısıtlamaların gevşetilmesi haberinden sonra, sabah saatlerinde tüm ekibimizle temizlik çalışmalarına başladık. Yavaş yavaş hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Temizlik işlemlerini bitirip, dezenfeksiyon ekiplerinin de gelmesinden sonra işletmemizi açılmaya hazır duruma getireceğiz. Kısmetse de öğleden sonra dükkanlarımızı açarak misafirlerimizle 3,5 ay sonra kavuşmayı düşünüyoruz" dedi.

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