Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşti! Bakan Pekcan açıkladı

TÜRKİYE'nin şubat ayı ihracatı yüzde 9,6'lık artışla 16,01 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Bakan Pekcan, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamı elde edildiğini açıkladı.

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"Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulunan Ticaret Bakanı Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." bilgisini verdi.

Bakan Pekcan, açıklamarının devamında şunları kaydetti: Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.