Uşak Valisi Funda Kocabıyık tweeti Pervin Buldan'a ne yazdı?

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık'ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yazdığı tweete küfürle karşık verdiği iddiası günün konusu oldu. Funda Kocabıyık sahte hesaplardan yazıldığını belirtsede olay büyüdü. Peki Uşak Valisi Funda Kocabıyık twitter'da ne yazdı? Pervin Buldan'a yazdığı tweet

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UŞAK Valisi Funda Kocabıyık'ın twitter'dan yazdığı iddia edilen küfürlü mesaj günün konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il olma özelliği taşıyan Uşak ilinin Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet infiale yol açtı. Kocabıyık hesabın kendisine ait olmadığını açıklayarak; hesapla ilgili emniyete haber verdiğini duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Uşak ile ilgili esprili paylaşımına küfürle yanıt verilen hesabın sahte olduğu belirtildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vali Kocagil'in açıklamasını paylaştı:

"Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, "Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi."