Uşak'ta korona mucizesi! Uşak'ın batıdaki tek 'mavi' ili olmasının sırrı ne?

Koronavirüsle mücadelede il il vaka durumu ve normalleşme adımları belli oldu. Güneydoğu illeri dışında batıda tek normalleşen ve haritada 'mavi' olan il Uşak oldu. Uşak'ta yasakların kalkmasını sağlayan 2 özelliği ne? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı.

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Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başladı. Buna göre iller risk durumuna göre; yol haritasını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün illerin renklendirilmiş haritasını açıkladı. Düşük riskli (mave) illerde tüm yasaklar kaldırıldı. O iller arasında Batı'dan sadece Uşak yer aldı.

Düşük riskli iller (Mavi)

Tabloda mavi ve sarı renkli olan illerde hafta sonu kısıtlaması kalkacak. Mavi illerde neredeyse yasak kalmadı. İşte o iller: Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin...

Uşak'ın başarısının sırrı ne?

Düşük riskli iller açıklanırken, Batı'da yüksek riskli illerin arasında Uşak mavi rengiyle hemen dikkat çekti. Kentin tam normalleşmeye geçmesinin ardından hemen herkes Uşak'ın bunu nasıl başardığını merak eder hale geldi. Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Uşak'ın başarısının arkasındaki 2 nedeni açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan

Prof. Dr. İlhan "Mavi iller, giriş çıkışlarda HES kodu ve PCR testi isteyebilir. Bu kısıtlamanın tamamının normal hayatı aksatmaması gerekiyor." dedi ve 2 özelliği şöyle açıkladI:

1- AŞILANMA HIZI: Uşak'ın bu kadar başarılı olmasının sebepleri, aşılama hızı çok yüksek. Aşılanmanın hızlı gerçekleşiyor olması, vaka sayılarının düşmesine ve bulaşın azalmasına yardımcı oldu.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ SAYISI: Özellikle 65 yaş üstü vatandaş sayısı fazla olduğu için evde kalan kişi sayısı da fazla. Durum böyle olunca şehirdeki hareketlik azalıyor ve bu durum vaka sayılarına olumlu tesir ediyor.