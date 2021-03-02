Yeni normalleşme böyle olacak! Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasakları kafe ve restoranlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı normalleşme kararlarını açıkladı. Buna göre Tüm Türkiye'de anaokulları ve ilkokullar ile orta öğretim 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. ‘Çok yüksek riskli’ iller dışındaki tüm şehirlerde restoran, lokanta ve kafeterya gibi mekanlar 07.00-19.00 arası açılacak... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde tamamen kalkarken riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “yerinde karar” döneminin ilk kabine toplantısının ardından yeni kararları açıkladı. Dün Beştepe’de saat 15:55’te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Bu veriler ışığında normalleşme kararları belli oldu.
İller risk durumuna göre 4 renge ayrıldı
Toplantıda düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek” sözleriyle açıkladığı o kararlar:
Düşük riskli iller (Mavi)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
Orta riskli iller (Sarı)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...