Yeni normalleşme böyle olacak! Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasakları kafe ve restoranlar...

İller risk durumuna göre 4 renge ayrıldı

Toplantıda düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek” sözleriyle açıkladığı o kararlar: