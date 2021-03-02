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Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bugün açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 13.30'da açıklanması beklenen plan ile ilgili Bakan Gül, şunları ifade etti:

'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor.

İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacak.

'Bugün milat anlamına geliyor'
Bugün aynı zamanda 'yeni ve sivil anayasa' çalışmaları için milat anlamına geliyor.

Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız.

İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

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