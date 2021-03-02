İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İSTANBUL Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamasında, ''Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.'' ifadelerini kullandı.

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Koronavirüste kademeli normalleşme sürecine girerken İstanbul'da bazı yasaklar kalkmaya başladı. İstanbul Valiliği, Twitter hesabından uygulama ile ilgili kafada oluşan sorulara yanıt nitelliğinde bir açıklama yayımladı.

"Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur"

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şöyle: Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.