BIST 1.530
DOLAR 7,31
EURO 8,78
ALTIN 404,18
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beş başlıkta Ljajic gerçekleri! İşte takıma geri dönüş hikayesi

Özel hayatını yoluna koyan Adem Ljajic Başkan Çebi’nin ve Sergen Yalçın’ın desteği ile normale döndü. Ljajic, milli takımdan uzak kalma ihtimalini de bertaraf etti. İşte yıldız oyuncunun geri dönüş hikâyesinin detayları:

Abone ol

Adem Ljajic'in hayatı da kariyeri de öyle bir noktadan döndü ki tabiri caizse kitaplara konu olur. Her şeyin başlangıcı ise 29 yaşındaki oyuncunun özel hayatıydı. Ancak yıldız futbolcu artık çok daha pozitif, çok daha mutlu bir durumda. İşte Ljajic'in yükselişinin satır başları:

Yeni sevgili ile hayata bağlandı
Uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılan ve depresyona giren Adem Ljajic, geçtiğimiz yıldan bu yana bir hayli dertliydi. Yıldız futbolcu, iki ay önce yeni bir aşka yelken açınca önce morali sonra da futbolu toparlandı. Ljajic artık daha mutlu ve bunu yeşil sahalara da yansıtmaya başladı.

Çebi'ye verdiği sözü tuttu
Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden bu yana Ljajic ile defalarca görüşme sağladı. Son yaptığı bire bir sohbette 29 yaşındaki oyuncusuna destek veren Çebi, kendisinden toparlanma sözü istedi. Ljajic de Başkan'a verdiği sözü tutarak yeniden çıkışa geçti.

Sergen Yalçın'ın eli değdi
Herkesin 'Ljajic artık bitti, fayda sağlamaz' dediği noktada oyuncusunun kalitesine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın, üst üste 4 mücadelede Ljajic'i 11'de sahaya sürdü ve yeniden yıldız olduğunu hissettirdi. Takım oyununa iyice adapte olan Boşnak futbolcu, etkisini de yansıtmayı başardı.

Dünya kupası faktörü
Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Adem Ljajic, formsuzluğu nedeniyle milli formadan da uzak kalmaya başlamıştı. Milli takıma çağrılmama tehdidi altında kalan Ljajic, Dünya Kupası Elemeleri'nde yeniden takıma dönmek için ekstra motive olmuş durumda.

'Evine geri dönersin' resti
Sezon başından bu yana takımdan gönderilmesi konuşulan Ljajic'e devre arası öncesi menajerinden gelen uyarı işe yaradı. "Bu şekilde devam etmen halinde Sırbistan Ligi'ne geri dönersin" uyarısı alan Ljajic, hızlı bir şekilde kendine geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı yasaklar bitti mi?
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Fenerbahçe'de kesik yiyen tek isim Caner olmayacak
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi
Rize'de hafta sonu yasağı kalktı mı haritada hangi renk oldu?
Samsun'da yol verme kavgası! Ortalık kan gölüne döndü
Sivas'ta 'kocan cinayet işledi' telefonuyla şok oldu! Gerçek ise bakın ne çıktı
PKK'nın sözde Gara sorumlusu her şeyi itiraf etti! Karayılan'a şok hevesi kursağında kaldı
Kayseri'de eş zamanlı operasyon! Sonunda yakalandılar
Azerbaycan'da Karabağ'a 'Büyük Dönüş' için çalışmalar sürüyor
Yorumlar